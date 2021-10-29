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В Беларуси внесли Telegram-канал Nexta в "экстремистские"

Автор: Мария Кучерявец

Министерство внутренних дел Белоруссии внесло Telegram-канал Nexta в список экстремистских формирований. В перечень также попали и Nexta Live и Luxta.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское МВД.

"Министерством внутренних дел принято решение о признании группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность посредством Telegram-каналов Nexta, Nexta Live и Luxta, экстремистским формированием и запретом его деятельности", - говорится в сообщении.

Напомним в Беларуси ограничили доступ к интернет-ресурсам новостей "Настоящее время" и "Новый час". Также местные не могут зайти на сайт издания Deutsche Welle.

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