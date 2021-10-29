У Білорусі внесли Telegram-канал Nexta до "екстремістських"
Фото: у Білорусі внесли Telegram-канал Nexta до "екстремістських" (Getty Images)
Міністерство внутрішніх справ Білорусії внесло Telegram-канал Nexta до списку екстремістських формувань. До переліку також потрапили й Nexta-Live та Luxta.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруське МВС.
"Міністерством внутрішніх справ прийнято рішення про визнання групи громадян, які здійснюють екстремістську діяльність за допомогою Telegram-каналів Nexta, Nexta-Live та Luxta, екстремістським формуванням та забороною його діяльності", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо в Білорусі обмежили доступ до інтернет-ресурсів новин "Настоящее время" и "Новый час". Також місцеві не можуть зайти на сайт видання Deutsche Welle.