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У Білорусі внесли Telegram-канал Nexta до "екстремістських"

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Білорусь, П'ятниця 29 жовтня 2021 09:43
У Білорусі внесли Telegram-канал Nexta до "екстремістських" Фото: у Білорусі внесли Telegram-канал Nexta до "екстремістських" (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Міністерство внутрішніх справ Білорусії внесло Telegram-канал Nexta до списку екстремістських формувань. До переліку також потрапили й Nexta-Live та Luxta.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруське МВС.

"Міністерством внутрішніх справ прийнято рішення про визнання групи громадян, які здійснюють екстремістську діяльність за допомогою Telegram-каналів Nexta, Nexta-Live та Luxta, екстремістським формуванням та забороною його діяльності", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо в Білорусі обмежили доступ до інтернет-ресурсів новин "Настоящее время" и "Новый час". Також місцеві не можуть зайти на сайт видання Deutsche Welle.

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