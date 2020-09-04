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У Білорусі за вчора затримали 26 учасників протестів

Білорусь, П'ятниця 04 вересня 2020 10:40
У Білорусі за вчора затримали 26 учасників протестів
Фото: протести в Білорусі (nn.by)
Автор: Игорь Литвиненко

У Білорусі 3 вересня силовики затримали 26 учасників акцій протесту. Всього, за даними Міністерства внутрішніх справ Білорусі, в країні пройшло 30 акцій протесту в 9 населених пунктах.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

За інформацією правоохоронців, у протестах брали участь 850 осіб. Найбільше протестів пройшло в Мінську, де був зафіксований збір громадян у 18 місцях.

"За порушення законодавства про масові заходи затримано 26 громадян. До розгляду в суді справ щодо адміністративних правопорушень поміщені в місця тримання затриманих 7 осіб", - повідомили в МВС.

Нагадаємо, 3 вересня в Мінську суд відправив під арешт на 15 діб двох членів координаційної ради опозиції.

Також повідомлялося, що в Мінську вчора пройшла акція в підтримку затриманих журналістів, раніше їм пред'явили звинувачення в участі в несанкціонованому масовому заході.

Відзначимо, 2 вересня в Білорусі силовики затримали 24 людини за участь у несанкціонованих акціях протесту, всього в демонстраціях брали участь майже тисяча осіб.

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