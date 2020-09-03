В Минске проходит акция протеста журналистов

Фото: акция протеста журналистов у МВД (tut.by)

В Минске возле главного здания Министерства внутренних дел Беларуси собрались около 30 журналистов. Они просили министра МВД Юрия Караева принять их и ответить на вопросы о задержанных коллегах.

Об этом сообщает tut.by.

Министр не вышел к журналистам и демонстрантам предложили записаться на прием и обжаловать задержание коллег через прокуратуру.

Позже к журналистам подошли сотрудники правоохранительных органов и попросили покинуть пешеходную дорожку.

Кроме того, группа журналистов пришла к Октябрьскому РУВД, где находится фотокорреспондент издания TUT.BY Дмитрий Брушко.

Заместитель начальника РУВД Виталий Ярош заверил протестующих журналистов, что в ближайшее время Брушко отпустят.

Напомним, в Минске задержанным журналистам, которые выполняли свою работу во время протестов, предъявлено обвинение в участии в несанкционированном массовом мероприятии.

Кроме того, сегодня в Минске задержали двух телеведущих Дмитрия Кохна и Дениса Дудинского.