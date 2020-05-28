Беларуси упростили получение виз в ЕС

Для граждан Беларуси будет упрощен процесс получения виз в Европейский союз. Также снижена стоимость визы.

Об этом 27 мая сообщает Совет ЕС.

Отмечается, что в ближайшее время властям Беларуси прийдет уведомление о заключении соответствующих соглашений. Ожидается, что вступить в силу они должны 1 июля - через два месяца после сообщения.

В частности, этим летом граждане Беларуси смогут платить за шенгенскую визу на короткий срок 35 евро. Ранее стоимость визы составляла 80 евро. К тому же, период принятия решения о выдаче визы будет сокращен до 10 рабочих дней. Виза будет выдаваться на пребывание в течение 90 дней в период 180 дней.

Согласно статистике ЕС, в 2019 году со стороны Беларуси поступило около 650 тысяч заявок на получение виз.

Также указано, что соглашение между Минском и Брюсселем, предусматривает еще и реадмиссию граждан, которые незаконно проживают на территории другой стороны без разрешения. Подготовка этих соглашений была начата в 2014 году.

Напомним, ранее в Евросоюзе сообщили, что не намерены пересматривать условия безвизового режима с Украиной из-за коронавирусного кризиса.