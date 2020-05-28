Білорусі спростили отримання віз до ЄС

Для громадян Білорусі буде спрощено процес отримання віз до Європейського союзу. Також знижено вартість візи.

Про це 27 травня повідомляє Рада ЄС.

Зазначається, що найближчим часом владі Білорусі буде повідомлено про укладення відповідних угод. Очікується, що вступити у сили вони мають 1 липня - через два місяці після повідомлення.

Зокрема, цього літа громадяни Білорусі зможуть сплачувати за шенгенську візу на короткий термін 35 євро. Раніше вартість візи складала 80 євро. До того ж, період прийняття рішення про видачу візи буде скорочено до 10 робочих днів. Віза видаватиметься на перебування протягом 90 днів в період 180 днів.

Згідно зі статистикою ЄС, у 2019 році з боку Білорусі надійшло близько 650 тисяч заявок на отримання віз.

Також вказано, що угода між Мінськом та Брюсселем передбачає ще й реадмісію громадян, які незаконно проживають на території іншої сторони без дозволу. Підготовка цих угод була розпочата у 2014 році.

Нагадаємо, раніше у Євросоюзі повідомили, що не мають наміру переглядати умови безвізового режиму з Україною через коронавірусну кризу.