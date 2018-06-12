Доставку здійснювало МНС Білорусі
Із Білорусі в Україну прибув гуманітарний вантаж. Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України (ДПСУ).
"Доставку 55 тонного вантажу, що складався з продуктів харчування та промислових товарів (шкільні меблі та холодильники) здійснювало Міністерство з надзвичайних ситуацій Республіки Білорусь, а отримувачем стало представництво Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні", - йдеться у повідомленні.
Вантаж оформили прикордонники Чернігівського загону в міжнародному пункті пропуску "Нові Яриловичі".
Супроводжував вантаж надзвичайний та повноважний посол Республіки Білорусь в Україні Ігор Сокол.
Фото: гуманітарна допомога від Білорусі (dpsu.gov.ua)
"Варто зазначити, що цей вантаж, на відміну від російських так званих "гумконвоїв", був оформлений за усіма нормами і принципами міжнародного права та раніше узгодженими умовами", - зазначають у ДПСУ.
Нагадаємо, раніше сьогодні повідомив, що Білорусь відправила гуманітарну допомогу Україні.