Доставку здійснювало МНС Білорусі

Із Білорусі в Україну прибув гуманітарний вантаж. Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

"Доставку 55 тонного вантажу, що складався з продуктів харчування та промислових товарів (шкільні меблі та холодильники) здійснювало Міністерство з надзвичайних ситуацій Республіки Білорусь, а отримувачем стало представництво Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні", - йдеться у повідомленні.

Вантаж оформили прикордонники Чернігівського загону в міжнародному пункті пропуску "Нові Яриловичі".

Супроводжував вантаж надзвичайний та повноважний посол Республіки Білорусь в Україні Ігор Сокол.

Фото: гуманітарна допомога від Білорусі (dpsu.gov.ua)

"Варто зазначити, що цей вантаж, на відміну від російських так званих "гумконвоїв", був оформлений за усіма нормами і принципами міжнародного права та раніше узгодженими умовами", - зазначають у ДПСУ.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомив, що Білорусь відправила гуманітарну допомогу Україні.