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Беларусь отправила гуманитарную помощь Украине

НовостиПолитика    12.06.2018 - 13:03
Иллюстративное фото (twitter.com/belta)
Иллюстративное фото (twitter.com/belta)

В состав гуманитарного груза вошли холодильники, продукты питания и мебель

Беларусь отправила гуманитарную помощь Украине. Об этом на пресс-конференции  "Республика Беларусь направляет гуманитарную помощь в Украину" сообщил Георгий Тука, передает корреспондент РБК-Украина.

"С моей точки зрения существенным отличием является то, что там будет мебель именно для детей и для школ. Я обещаю, что вся логистика пройдет на высшем уровне. Надеюсь, что все пройдет без задержек. На Донетчине груз должен быть разгружен на склад Красного Креста, а на Луганщине - уже непосредственно в школы", - рассказал Тука.

Так, Беларусь отправила гуманитарную помощь Украине.

"Было принято решение об отправке конвоя гуманитарной помощи Беларуси Украине. В состав гуманитарного груза вошли холодильники, продукты питания и мебель. Из Харькова груз последует в Краматорск и Северодонецк. Мы более 60 раз доставляли гуманитарный груз Украине", - рассказал полномочный посол Республики Беларусь в Украине Игорь Сокол.

Напомним, 2 мая пресс-служба Совета министров Беларуси сообщила, что Беларусь направит гуманитарную помощь на более 80 тыс. долларов.

В перечень материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи вошли: консервы мясные, масло рапсовое, сахар, дрожжи, крупа гречневая, мука пшеничная, макаронные изделия, комплекты ученической мебели, шкафы для документов и холодильники.

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Теги публикации: Беларусь, Гуманитарная помощь  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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