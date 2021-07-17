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В Беларуси от удара молнии один человек погиб, еще четверо пострадали

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Беларуси группа молодых людей спряталась от грозы под деревом, в которое ударила молния. В результате девушка скончалась на месте, четверо юношей госпитализированы с электротравмами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава Беларуси.

"Сегодня (17 июля - ред.) в больницы Минска поступили четверо молодых людей, у которых были диагностированы электротравмы", - говорится в Telegram-канале ведомства.

На месте трагедии работали четыре бригады скорой помощи Минской области. Молодых людей доставили в больницы с травмами разной степени тяжести. Девушку спасти медики не смогли.

Врачи оценивают состояние одного из пострадавших как стабильное, средней степени тяжести, он находится в хирургической реанимации.

"Еще двое молодых людей - в стабильно тяжелом состоянии помещены в ожоговую реанимацию. Четвертый юноша также в стабильно тяжелом состоянии находится в реанимации", - отметили в ведомстве.

Напомним, 11 июля в индийском городе Джайпур по меньшей мере 11 человек погибли от удара молнии. Они делали селфи на туристической башне во время грозы.

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Беларусьмолниягрозапроисшествие