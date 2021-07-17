RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Білорусі від удару блискавки одна людина загинула, ще четверо постраждали

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Білорусі група молодих людей сховалася від грози під деревом, в яке вдарила блискавка. В результаті дівчина померла на місці, четверо юнаків госпіталізовані з електротравмами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОЗ Білорусі.

"Сьогодні (17 липня - ред.) в лікарні Мінська надійшли четверо молодих людей, у яких були діагностовані електротравми", - йдеться в Telegram-каналі відомства.

На місці трагедії працювали чотири бригади швидкої допомоги Мінської області. Молодих людей доставили в лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. Дівчину врятувати медики не змогли.

Лікарі оцінюють стан одного з постраждалих як Стабільний, середнього ступеня тяжкості, він знаходиться в хірургічній реанімації.

"Ще двоє молодих людей - у стабільно важкому стані поміщені в опікову реанімацію. Четвертий юнак також у стабільно важкому стані перебуває в реанімації", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, 11 липня в індійському місті Джайпур щонайменше 11 осіб загинули від удару блискавки. Вони робили селфі на туристичній вежі під час грози.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусьмолниягрозапроисшествие