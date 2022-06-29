В Беларуси трем "рельсовым партизанам" грозит смертная казнь

"В Беларуси с момента начала вторжения России в Украину началась "рельсовая война". После удачных поджогов релейных шкафов силовикам таки удалось задержать часть партизан, к которым в ходе задержания применили огнестрельное оружие. За поджог релейного шкафа трем белорусам грозит смертная казнь", - говорится в сообщении.

Там также рассказали, что по заявлению МВД Беларуси, действия партизан якобы "нанесли ущерб национальной безопасности Республики Беларусь" и расценивается как "измена Родине".

Стоит отметить, что Беларусь - это единственная страна Европы, где смертная казнь закреплена на законодательном уровне как мера наказания.

Напомним, ранее Министерство внутренних дел Беларуси отчиталось о задержание трех человек, обвиняемых в "терроризме на железнодорожных путях". Они пытались устроить коллапс Белорусской железной дороги.

Добавим, что оппозиционерка Светлана Тихановская рассказала о роли белорусских партизан в войне против РФ.

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