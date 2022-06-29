У Білорусі трьом "рейковим партизанам" загрожує страта

"У Білорусі з моменту початку вторгнення Росії в Україну почалася "рейкова війна". Після вдалих підпалів релейних шаф силовикам таки вдалося затримати частину партизанів, до яких у ході затримання застосували вогнепальну зброю. За підпал релейної шафи трьом білорусам загрожує страта", - йдеться в повідомленні.

Там також розповіли, що за заявою МВС Білорусі, дії партизанів нібито "завдали шкоди національній безпеці Республіки Білорусь" і розцінюються як "зрада Батьківщини".

Варто зазначити, що Білорусь - це єдина країна Європи, де смертна кара закріплена на законодавчому рівні як міра покарання.

Нагадаємо, раніше Міністерство внутрішніх справ Білорусі відзвітувало про затримання трьох осіб, звинувачених у "тероризмі на залізничних шляхах". Вони намагалися влаштувати колапс білоруської залізниці.

Додамо, що опозиціонерка Світлана Тихановская розповіла про роль білоруських партизанів у війні проти РФ.

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