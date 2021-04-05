В Беларуси Тихановскую оставили без денег: банки заблокировали счета

В Беларуси были заблокированы счета оппозиционерки Светланы Тихановской. Это случилось сегодня, 5 апреля.

Об этом сообщает Telegram-канал Светланы Тихановской.

По словам Тихановской, она обратилась в "Беларусбанк", чтобы узнать, по какой причине был заблокирован ее счет. Там ей ответили, что такое решение было принято "в рамках проведения мероприятий по замораживанию средств физических лиц, включенных в перечень причастных к террористическим действиям". Она также отметила, что единственным доходом, который приходил на этот счет, была социальная пенсия ребенку-инвалиду в размере 223 рублей.

Напомним, ранее КГБ Беларуси внес Тихановскую в список лиц, причастных к терроризму. Там заявили, что это произошло на основании расследования дела в отношении участников инициативы BYPOL.

Также сообщалось, что в Беларуси возбудили дело против Тихановской за подготовку теракта.