В Беларуси собираются принять закон о наказании за "организацию массовых беспорядков"

В Беларуси готовят закон о пресечении массовых акций и "беспорядков". Процесс подготовки его уже запущен.

Он отметил, что закон будет принят для того, чтобы люди понимали какое наказание им может грозить за участие в протестах.

"Законодательство по пресечению массовых беспорядков, провокаций и правонарушений. Нравится это кому-то или нет, процесс запущен. Мною поручено разным структурам, органам власти подготовить проекты соответствующих нормативно-правовых актов. Люди должны видеть эти документы в виде законов. Поэтому в ближайшее время парламент примет соответствующее законы", - сказал Лукашенко, выступая в пятницу на Всебелорусском народном собрании.