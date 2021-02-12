В Беларуси собираются принять закон о наказании за "организацию массовых беспорядков"
В Беларуси готовят закон о пресечении массовых акций и "беспорядков". Процесс подготовки его уже запущен.
Об этом заявил непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает Tass.ru.
Он отметил, что закон будет принят для того, чтобы люди понимали какое наказание им может грозить за участие в протестах.
"Законодательство по пресечению массовых беспорядков, провокаций и правонарушений. Нравится это кому-то или нет, процесс запущен. Мною поручено разным структурам, органам власти подготовить проекты соответствующих нормативно-правовых актов. Люди должны видеть эти документы в виде законов. Поэтому в ближайшее время парламент примет соответствующее законы", - сказал Лукашенко, выступая в пятницу на Всебелорусском народном собрании.
Ранее Лукашенко раскритиковал современные смартфоны. По его мнению, через них иностранные спецслужбы отслеживают людей.
Также в четверг Лукашенко прокомментировал обвинения в фальсификации президентских выборов в августе 2020 года. По его словам, нельзя "нарисовать" результат в 80%.
Кроме того, он объявил, что в начале 2022 года в Беларуси пройдет всенародный референдум, на который вынесут проект новой конституции с урезанными полномочиями президента. Ожидается, что после изменения конституции в стране могут пройти новые выборы.