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У Білорусі збираються ухвалити закон про покарання за "організацію масових заворушень"

Новость на русском → Мінськ, П'ятниця 12 лютого 2021 17:38
У Білорусі збираються ухвалити закон про покарання за "організацію масових заворушень" Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Роман Тверденко

У Білорусі готують закон про припинення масових акцій і "безладдя". Процес підготовки його вже запущений.

Про це заявив невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко, повідомляє Tass.ru.

Він зазначив, що закон буде прийнятий для того, щоб люди розуміли яке покарання їм може загрожувати за участь у протестах.

"Законодавство щодо припинення масових заворушень, провокацій і правопорушень. Подобається це комусь чи ні, процес запущений. Мною доручено різним структурам, органам влади підготувати проекти відповідних нормативно-правових актів. Люди повинні бачити ці документи у вигляді законів. Тому найближчим часом парламент ухвалить відповідне закони", - сказав Лукашенко, виступаючи в п'ятницю на Всебілоруських народних зборах.

Раніше Лукашенко розкритикував сучасні смартфони. На його думку, через них іноземні спецслужби відстежують людей.

Також у четвер Лукашенко прокоментував звинувачення у фальсифікації президентських виборів в серпні 2020 року. За його словами, не можна "намалювати" результат у 80%.

Крім того, він оголосив, що на початку 2022 року у Білорусі пройде всенародний референдум, на який винесуть проект нової конституції з урізаними повноваженнями президента. Очікується, що після зміни конституції в країні можуть пройти нові вибори.

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