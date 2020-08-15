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В Беларуси собирается бастовать крупнейшее государственное медиа

Минск, Суббота 15 августа 2020 21:16
В Беларуси собирается бастовать крупнейшее государственное медиа
Фото: здание Белтелерадиокомпании (tut.by)
Автор: Анастасия Рокитна

В здании БТ сейчас силовики

Сотни сотрудников беларусской государственной Белтелерадиокомпании (БТ) готовы присоединиться к бессрочной забастовке. К ним на разговор поехали топ-чиновники.

Об этом сообщает TUT.BY.

Системный администратор Белтелерадиокомпании Андрей заявил, что забастовка будет объявлена в 21:00.

Сотрудников БТ срочно вызвали на встречу с председателем Совета Республики Натальей Кочановой и пресс-секретарем президента Натальей Эйсмонт.

По информации издания, встречу с сотрудниками БТ Кочанова начала с того, что 80% населения на выборах проголосовало за Александра Лукашенко. После этих слов те, кто не голосовал за Лукашенко, стали поднимать руки. Оказалось, что таких в зале большинство.

Выходящие из здания говорят: "не услышали ничего нового", "нам говорили про раскачивание лодки" и что "все акции проплачены".

Кроме того, беларусское издание "Радио Свобода" пишет, что в здании БТ сейчас силовики.

Напомним, ЦИК объявил официальные результаты выборов президента, согласно которым победу с 80% голосов одержал Александр Лукашенко.

Ранее сообщалось, что три оппозиционные кандидата подавали жалобы на результаты выборов, которые были отклонены ЦИК.

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