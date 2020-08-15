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У Білорусі збирається страйкувати найбільше державне медіа

Мінськ, Субота 15 серпня 2020 21:16
У Білорусі збирається страйкувати найбільше державне медіа
Фото: будівля Белтелерадіокомпанії (tut.by)
Автор: Анастасия Рокитна

В будівлі БТ зараз силовики

Сотні співробітників білоруської державної Белтелерадіокомпанії (БТ) готові приєднатися до безстрокового страйку. До них на розмову поїхали топ-чиновники.

Про це повідомляє TUT.BY.

Системний адміністратор Белтелерадіокомпанії Андрій заявив, що страйк буде оголошено в 21:00.

Співробітників БТ терміново викликали на зустріч з головою Ради Республіки Наталією Кочановою і прес-секретарем президента Наталією Ейсмонт.

За інформацією видання, зустріч з працівниками БТ Кочанова почала з того, що 80% населення на виборах проголосували за Олександра Лукашенка. Після цих слів ті, хто не голосував за Лукашенка, стали піднімати руки. Виявилося, що таких в залі більшість.

Ті, хто виходили з будівлі кажуть, що "не почули нічого нового", "нам говорили про розгойдування човна" і що "всі акції проплачені".

Крім того, білоруське видання "Радіо Свобода" пише, що в будівлі БТ зараз силовики.

Нагадаємо, ЦВК оголосила офіційні результати виборів президента, згідно з якими перемогу з 80% голосів здобув Олександр Лукашенко.

Раніше повідомлялося, що три опозиційні кандидати подавали скарги на результати виборів, які були відхилені ЦВК.

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