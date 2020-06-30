В Беларуси сняли с выборов одного из оппонентов Лукашенко

Центральная избирательная комиссия Беларуси сняла с президентских выборов кандидата Валерия Цепкало. Он собрал недостаточное количество подписей для регистрации кандидатов президенты.

Об этом сообщает издание "Наша Ніва".

По данным ЦИК, Цепкало собрал более 75 из 100 тысяч подписей, необходимых для регистрации кандидатом в президенты. Однако он передал в Избирательную комиссию более 106 тысяч голосов, однако ЦИК признал меньше половины из них.

После проверок Виктор Бабарико собрал 165 744 подписей, Александр Лукашенко - более 1,9 млн, Анна Канопацкая - 146 588, Сергей Черечня - 143 109, Андрей Дмитриев - 106 841, Светлана Тихановская - 104 757.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко признался в том, что "дал сигнал" для задержания его оппонента Сергея Тихановського.

Кроме того, Департамент финансовых расследований Беларуси задержал одного из кандидатов в президенты Виктора Бабарыка.