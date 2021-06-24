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В Беларуси случилась масштабная авария на станции: ряд городов остались без света

Автор: Даша Харченко

Вечером в среду, 23 июня, в Беларуси случилась авария на Лукомльской ГРЭС. В результате Могилевская и Витебская области остались без электроснабжения.

Об этом сообщает Tut.by.

В Минэнерго Беларуси сообщили, что после аварии отключили восемь энергоблоков ГРЭС и все исходящие линии 330 кВ.

В ведомстве добавили, что "принимаются комплексные меры для восстановления электроснабжения в максимально короткие сроки". Предварительной причиной пожара назвали повреждение измерительного трансформатора.

Об отсутствии электроэнергии и воды сообщали также жители Минска.

Позже в Минэнерго отметили, что в большинстве населенных пунктов Витебской и Могилевской области электроснабжение было восстановлено.

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БеларусьсветЭлектроэнергия