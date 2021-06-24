RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Білорусі трапилася масштабна аварія на станції: низка міст залишилися без світла

Автор: Даша Харченко

Увечері в середу, 23 червня, в Білорусі сталася аварія на Лукомльській ГРЕС. В результаті Могилевська і Вітебська області залишилися без електропостачання.

Про це повідомляє Tut.by.

У Міненерго Білорусі повідомили, що після аварії відключили вісім енергоблоків ГРЕС і всі вихідні лінії 330 кВ.

У відомстві додали, що "вживаються комплексні заходи для відновлення електропостачання в максимально короткі терміни". Попередньою причиною пожежі назвали пошкодження вимірювального трансформатора.

Про відсутність електроенергії і води повідомляли також жителі Мінська.

Пізніше в Міненерго зазначили, що в більшості населених пунктів Вітебської та Могилевської області електропостачання було відновлено.

Читайте РБК-Україна в Google News
БілорусьсветЕлектроенергія