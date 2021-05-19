В Беларуси рядом с жилыми домами разбился самолет, пилот погиб

В Беларуси разбился военно-учебный самолет в Барановичах. В результате крушения погиб пилот.

Об этом пишет местное издание "Наш край" .

Сообщается, что самолет взлетал с аэродрома по направлению в Восточный микрорайон, но упал на улице Розы Люксембург в Барановичах. В катастрофе погиб летчик.

Другие издания пишут, что учебно-боевые самолеты поступили на вооружение в ВВС Беларуси в рамках договора между Министерством обороны и российским ПАО "Научно-производственная корпорация "Иркут" в 2019 году.