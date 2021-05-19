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В Беларуси рядом с жилыми домами разбился самолет, пилот погиб

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Барановичи, Среда 19 мая 2021 13:18
В Беларуси рядом с жилыми домами разбился самолет, пилот погиб Фото: место крушения самолета (t.me/tutby_official)
Автор: РБК-Украина

В Беларуси разбился военно-учебный самолет в Барановичах. В результате крушения погиб пилот.

Об этом пишет местное издание "Наш край".

Сообщается, что самолет взлетал с аэродрома по направлению в Восточный микрорайон, но упал на улице Розы Люксембург в Барановичах. В катастрофе погиб летчик.

Другие издания пишут, что учебно-боевые самолеты поступили на вооружение в ВВС Беларуси в рамках договора между Министерством обороны и российским ПАО "Научно-производственная корпорация "Иркут" в 2019 году.

Напомним, ранее во Франции неподалеку от Парижа разбился легкомоторный самолет, в результате погибли четыре человека. Обломки самолета типа Robin DR400 обнаружили в поле. Катастрофа произошла примерно за 20 километров от взлетно-посадочной полосы аэропорта Руасси к северу от Парижа. По предварительным данным, самолет выполнял учебный полет.

До этого в Эквадоре легкомоторный самолет разбился в поле. По предварительным данным, самолет кружился в воздухе, прежде чем упасть. Погибли шесть человек - два члена экипажа и четыре пассажира.

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