У Білорусі поряд з житловими будинками розбився літак, пілот загинув

У Білорусі розбився військово-навчальний літак у Барановичах. В результаті аварії загинув пілот.

Про це пише місцеве видання "Наш край" .

Повідомляється, що літак злітав з аеродрому у напрямку до Східного мікрорайону, але впав на вулиці Рози Люксембург в Барановичах. У катастрофі загинув льотчик.

Інші видання пишуть, що навчально-бойові літаки надійшли на озброєння до ВПС Білорусі в рамках договору між Міністерством оборони і російським ПАТ "Науково-виробнича корпорація "Іркут" в 2019 році.