У Білорусі поряд з житловими будинками розбився літак, пілот загинув
У Білорусі розбився військово-навчальний літак у Барановичах. В результаті аварії загинув пілот.
Про це пише місцеве видання "Наш край".
Повідомляється, що літак злітав з аеродрому у напрямку до Східного мікрорайону, але впав на вулиці Рози Люксембург в Барановичах. У катастрофі загинув льотчик.
Інші видання пишуть, що навчально-бойові літаки надійшли на озброєння до ВПС Білорусі в рамках договору між Міністерством оборони і російським ПАТ "Науково-виробнича корпорація "Іркут" в 2019 році.
Нагадаємо, раніше у Франції неподалік від Парижа розбився легкомоторний літак, в результаті загинули чотири особи. Уламки літака типу Robin DR400 виявили в полі. Катастрофа сталася приблизно за 20 кілометрів від злітно-посадкової смуги аеропорту Руассі на північ від Парижа. За попередніми даними, літак виконував навчальний політ.
До цього в Еквадорі легкомоторний літак розбився в полі. За попередніми даними, літак кружляв у повітрі, перш ніж впасти. Загинули шестеро осіб - два члени екіпажу і чотири пасажири.