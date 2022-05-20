В Беларуси развернули два ракетных дивизиона. Готовятся к военным сборам

На отдельных полигонах на территории Республики Беларусь развернуто два ракетных дивизиона тактического ракетного комплекса "Точка-У" и дивизион реактивной системы залпового огня "Смерч". А впоследствии планируется проведение военного собрания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Республики Беларусь сосредоточили до семи батальонов. Выполняют задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы.

По данным Генштаба, в период с 22 июня по 1 июля этого года в Гомельской области запланировано проведение сборов с участием военнообязанных.

"Не исчезла угроза ракетно-бомбовых ударов и артиллерийских обстрелов с территории Республики Беларусь", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.