У Білорусі розгорнули два ракетних дивізіони. Готуються до воєнних зборів

На окремих полігонах на території Республіки Білорусь розгорнуто два ракетних дивізіони тактичного ракетного комплексу "Точка-У" та дивізіон реактивної системи залпового вогню "Смерч". А згодом планується проведення воєнних зборів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил Республіки Білорусь зосередили до семи батальйонів. Виконують завдання з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону.
За даними Генштабу, в період з 22 червня по 1 липня цього року у Гомельській області заплановано проведення зборів із залученням військовозобов’язаних.
"Не зникла загроза ракетно-бомбових ударів та артилерійських обстрілів з території Республіки Білорусь", - йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.
Нагадаємо, в Білорусі продовжують проводити тренування військ та посилювати захист кордону з Україною. На цей раз військовослужбовці РБ готувалися до форсування річки.
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