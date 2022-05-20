У Білорусі розгорнули два ракетних дивізіони. Готуються до воєнних зборів

На окремих полігонах на території Республіки Білорусь розгорнуто два ракетних дивізіони тактичного ракетного комплексу "Точка-У" та дивізіон реактивної системи залпового вогню "Смерч". А згодом планується проведення воєнних зборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил Республіки Білорусь зосередили до семи батальйонів. Виконують завдання з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону.

За даними Генштабу, в період з 22 червня по 1 липня цього року у Гомельській області заплановано проведення зборів із залученням військовозобов’язаних.

"Не зникла загроза ракетно-бомбових ударів та артилерійських обстрілів з території Республіки Білорусь", - йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.