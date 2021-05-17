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У Білорусі дозволили силовикам застосовувати бойову і спецтехніку проти учасників заворушень

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Мінськ, Понеділок 17 травня 2021 14:15
У Білорусі дозволили силовикам застосовувати бойову і спецтехніку проти учасників заворушень Фото: невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Ігор Литвиненко

Невизнаний Україною президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон, який вносить зміни в забезпечення національної безпеки. Документ дозволяє силовикам застосовувати при припиненні масових заворушень бойову і спеціальну техніку.

Про це повідомляє БелТА.

Документ вносить зміни до законів, які регулюють діяльність правоохоронних органів і воєнізованих організацій.

Зокрема, закон дозволяє проводити особистий огляд громадян і знаходяться при них речей, транспортних засобів при затриманні. Також передбачається, що силовики не несуть відповідальності за шкоду, заподіяну в результаті застосування фізичної сили, спецзасобів, зброї, бойової та спецтехніки, якщо їх застосування "здійснювалося відповідно до вимог законодавчих актів".

"Крім того, органи внутрішніх справ наділяються правом застосовувати бойову і спеціальну техніку при припиненні масових заворушень", - зазначає видання.

Ще органам внутрішніх справ дозволено забороняти громадянам проводити фото і відеозйомку, аудіозапис навколишнього оточення.

Основні положення Закону набирають чинності через місяць після його офіційного опублікування.

Нагадаємо, в Білорусі загострилася ситуація з серпня 2020 року, коли після президентських виборах почалися масові демонстрації проти режиму Лукашенка. При цьому силовики проводили масові затримання і застосовували силу проти демонстрантів.

Наприкінці лютого лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що опозиція "втратила вулиці".

Раніше РБК-Україна писало, що країни G7 закликали Білорусь провести нові вибори президента.

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