В Беларуси рассказали о судьбе Софии Сапеги

По его словам, вопросом Сапеги "должны заниматься соответствующие правоохранительные органы".

"Решение должен принять суд. Скорее всего, суд состоится в Беларуси, с учетом того что вся информация о подрывной деятельности тех или иных лиц стекалась в наши структуры. Как будет развиваться ситуация дальше, я не могу предсказать, потому что существуют разные варианты", - сказал Макей.

Он добавил, что решением главы государства могут быть приняты решения и о помиловании, и о передаче для отбывания дальнейшего наказания в Россию.