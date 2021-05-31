В Беларуси рассказали о судьбе Софии Сапеги

Глава МИД Беларуси Владимир Макей рассказал, какое развитие событий возможно с россиянкой Софией Сапегой – девушкой оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Их задержали 23 мая.
Об этом Макей сказал в интервью "Коммерсанту".
По его словам, вопросом Сапеги "должны заниматься соответствующие правоохранительные органы".
"Решение должен принять суд. Скорее всего, суд состоится в Беларуси, с учетом того что вся информация о подрывной деятельности тех или иных лиц стекалась в наши структуры. Как будет развиваться ситуация дальше, я не могу предсказать, потому что существуют разные варианты", - сказал Макей.
Он добавил, что решением главы государства могут быть приняты решения и о помиловании, и о передаче для отбывания дальнейшего наказания в Россию.
Напомним, 23 мая белорусский режим принудительно посадил рейс Ryanair из Греции в Литву, которым летели Протасевич и София Сапега. После посадки самолета белорусские силовики задержали Протасевича и его спутницу.