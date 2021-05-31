У Білорусі розповіли про долю Софії Сапеги

Глава МЗС Білорусі Володимир Макей розповів, який розвиток подій можливий з росіянкою Софією Сапегою – дівчиною опозиційного журналіста Романа Протасевича. Їх затримали 23 травня.
Про це Макей сказав в інтерв'ю "Комерсанту".
За його словами, питанням Сапеги "повинні займатися відповідні правоохоронні органи".
"Рішення повинен прийняти суд. Швидше за все, суд відбудеться в Білорусі, з урахуванням того що вся інформація про підривну діяльність тих чи інших осіб стікалася в наші структури. Як буде розвиватися ситуація далі, я не можу передбачити, тому що існують різні варіанти", - сказав Макей.
Він додав, що рішенням глави держави можуть бути прийняті рішення і про помилування, і про передачу для відбування подальшого покарання в Росію.
Нагадаємо, 23 травня білоруський режим примусово посадив рейс Ryanair з Греції в Литву, яким летіли Протасевич і Софія Сапега. Після посадки літака білоруські силовики затримали Протасевича і його супутницю.