В Беларуси работникам почты хотят выдать пистолеты и автоматы

Министерство внутренних дел Беларуси намерено вооружить огнестрельным оружием работников почты. Предполагается, что почтальонам выдадут пистолеты или револьверы.

В частности, МВД Беларуси определило нормы обеспечения оружием и боеприпасами, которые будут выдавать работникам предприятий с "особыми уставными задачами". Впервые в перечень таких организаций попала "Белпочта".

Согласно документу, пистолет или револьвер смогут иметь при себе начальники узлов связи, участков, отделений связи, главной кассы, операторы связи, почтальоны и водители. Операторов связи кроме пистолетов или револьверов вооружат еще и автоматами.