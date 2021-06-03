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В Беларуси работникам почты хотят выдать пистолеты и автоматы

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Минск, Четверг 03 июня 2021 17:37
В Беларуси работникам почты хотят выдать пистолеты и автоматы Фото: почтальонов в Беларуси вооружат (wikimedia by Homoatrox)
Автор: РБК-Украина

Министерство внутренних дел Беларуси намерено вооружить огнестрельным оружием работников почты. Предполагается, что почтальонам выдадут пистолеты или револьверы.

Соответствующее постановление опубликовано на белорусском Национальном правовом интернет-портале.

В частности, МВД Беларуси определило нормы обеспечения оружием и боеприпасами, которые будут выдавать работникам предприятий с "особыми уставными задачами". Впервые в перечень таких организаций попала "Белпочта".

Согласно документу, пистолет или револьвер смогут иметь при себе начальники узлов связи, участков, отделений связи, главной кассы, операторы связи, почтальоны и водители. Операторов связи кроме пистолетов или револьверов вооружат еще и автоматами.

Напомним, ранее сообщалось, что Беларусь выдала Польше трех из пяти политзаключенных поляков. Их обвиняли в организации массовых акций в Гродно еще в 2018 году.

Также стало известно, что Израиль отказался продавать оружие Беларуси и другим "проблемным" странам. Речь идет о поставках оружия в прошлом году. Несмотря на пандемию Израилю удалось нарастить экспорт до более 8 млрд долларов.

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