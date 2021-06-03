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У Білорусі працівникам пошти хочуть видати пістолети і автомати

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Мінськ, Четвер 03 червня 2021 17:37
У Білорусі працівникам пошти хочуть видати пістолети і автомати Фото: листонош у Білорусі озброять (wikimedia by Homoatrox)
Автор: РБК-Україна

Міністерство внутрішніх справ Білорусі має намір озброїти вогнепальною зброєю працівників пошти. Передбачається, що листоношам видадуть пістолети або револьвери.

Відповідна постанова опублікована на білоруському Національному правовому інтернет-порталі.

Зокрема, МВС Білорусі визначило норми забезпечення зброєю і боєприпасами, які видаватимуть працівникам підприємств з "особливими статутними завданнями". Вперше до переліку таких організацій потрапила "Белпошта".

Згідно з документом, пістолет або револьвер зможуть мати при собі начальники вузлів зв'язку, дільниць, відділень зв'язку, головної каси, оператори зв'язку, листоноші та водії. Операторів зв'язку крім пістолетів або револьверів озброять ще й автоматами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білорусь видала Польщі трьох з п'яти політв'язнів поляків. Їх звинувачували в організації масових акцій в Гродно ще в 2018 році.

Також стало відомо, що Ізраїль відмовився продавати зброю Білорусі та іншим "проблемним" країнам. Йдеться про постачання зброї минулого року. Незважаючи на пандемію Ізраїлю вдалося наростити експорт до понад 8 млрд доларів.

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