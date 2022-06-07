ru ua
Вт, 07 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Білорусі проводять масові тренування на випадок війни: що відомо

Новость на русском →
Білорусь, Вівторок 07 червня 2022 12:01
У Білорусі проводять масові тренування на випадок війни: що відомо Фото: Білорусь проводить навчання (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Збройних силах Білорусі розпочалися заняття з бойової готовності. Мета тренувань - перехід із мирного на воєнний час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Білорусі, повідомляє БЕЛТА.

У Міноборони уточнюють, що заняття з бойової готовності "організовані після чергового призову на військову службу та освоєння новим поповненням програми початкової військової підготовки".

Згідно з повідомленням, у тренуваннях беруть участь усі категорії військовослужбовців, підрозділи, військові частини, з'єднання "з організованого виконання заходів щодо переведення з мирного на воєнний час".

У Міноборони запевняють, що ці навчання нібито планові.

Як повідомлялося, російські військові проводили командно-штабні навчання у Білорусі наприкінці травня.

Також у Білорусі не перестають проводити тренування військ та посилювати захист кордону з Україною. До цього білоруські військовослужбовці готувалися до форсування річки.

При цьому президент Володимир Зеленський 6 червня заявив, що ризики повторного вторгнення з боку Білорусі наразі мінімальні. Але зараз Україна готується до всіх можливих сценаріїв

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь
NEWS
Як довго може протриматися Україна в умовах війни: відповідь Данілова
Як довго може протриматися Україна в умовах війни: відповідь Данілова
DAILY
Право на самозахист. Чому українці за легалізацію зброї та коли це може статися
Вадим ДенисенкоВиконавчий директор Українського Інституту майбутнього, радник голови МВС Право на самозахист. Чому українці за легалізацію зброї та коли це може статися