У Білорусі проводять масові тренування на випадок війни: що відомо
У Збройних силах Білорусі розпочалися заняття з бойової готовності. Мета тренувань - перехід із мирного на воєнний час.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Білорусі, повідомляє БЕЛТА.
У Міноборони уточнюють, що заняття з бойової готовності "організовані після чергового призову на військову службу та освоєння новим поповненням програми початкової військової підготовки".
Згідно з повідомленням, у тренуваннях беруть участь усі категорії військовослужбовців, підрозділи, військові частини, з'єднання "з організованого виконання заходів щодо переведення з мирного на воєнний час".
У Міноборони запевняють, що ці навчання нібито планові.
Як повідомлялося, російські військові проводили командно-штабні навчання у Білорусі наприкінці травня.
Також у Білорусі не перестають проводити тренування військ та посилювати захист кордону з Україною. До цього білоруські військовослужбовці готувалися до форсування річки.
При цьому президент Володимир Зеленський 6 червня заявив, що ризики повторного вторгнення з боку Білорусі наразі мінімальні. Але зараз Україна готується до всіх можливих сценаріїв
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