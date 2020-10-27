В Беларуси из-за протестов утром может остановиться "Гродно Азот"

Фото: протест на заводе (t.me/Protest_Grodno)

Беларусский завод "Гродно Азот" может остановить работу утром 27 октября из-за массовых забастовок. К протесту присоединились все смены, кроме одной, которая должна заступить утром.

Об этом сообщает Telegram-канал "Свободный Гродно 97%".

В случае забастовки всех смен работников, завод остановит свою работу.

"На "Гродно Азоте" уже бастуют все смены, кроме одной. Если утренняя смена присоединится к забастовке, то это, скорее всего, будет означать остановку завода", - говорится в сообщении.

В то же время, прес-служба компании сообщает, что по состоянию на 26 октября "Гродно Азот" работал в штатном режиме, "забастовки на предприятии нет".

"Гродно Азот" - это крупнейшая белорусская государственная компания, производитель азотных соединений и удобрений. Число сотрудников превышает 7 тысяч человек.

Напомним, в Беларуси в первый день массовых протестов после завершения срока действия так называемого "народного ультиматума" силовики задержали уже 335 человек.

Ранее оппозиционный лидер Беларуси Светлана Тихановская заявила, что никто в Беларуси не будет работать на режим.