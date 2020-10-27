ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Беларуси из-за протестов утром может остановиться "Гродно Азот"

Гродно, Вторник 27 октября 2020 01:49
В Беларуси из-за протестов утром может остановиться "Гродно Азот"
Фото: протест на заводе (t.me/Protest_Grodno)
Автор: Инна Собора

Беларусский завод "Гродно Азот" может остановить работу утром 27 октября из-за массовых забастовок. К протесту присоединились все смены, кроме одной, которая должна заступить утром.

Об этом сообщает Telegram-канал "Свободный Гродно 97%".

В случае забастовки всех смен работников, завод остановит свою работу.

"На "Гродно Азоте" уже бастуют все смены, кроме одной. Если утренняя смена присоединится к забастовке, то это, скорее всего, будет означать остановку завода", - говорится в сообщении.

В то же время, прес-служба компании сообщает, что по состоянию на 26 октября "Гродно Азот" работал в штатном режиме, "забастовки на предприятии нет".

"Гродно Азот" - это крупнейшая белорусская государственная компания, производитель азотных соединений и удобрений. Число сотрудников превышает 7 тысяч человек.

Напомним, в Беларуси в первый день массовых протестов после завершения срока действия так называемого "народного ультиматума" силовики задержали уже 335 человек.

Ранее оппозиционный лидер Беларуси Светлана Тихановская заявила, что никто в Беларуси не будет работать на режим.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Беларусьпротест

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь