У Білорусі через протести вранці може зупинитися "Гродно Азот"

Фото: протест на заводі (t.me/Protest_Grodno)

Білоруський завод "Гродно Азот" може зупинити роботу вранці 27 жовтня через масові страйки. До протесту приєдналися всі зміни, крім однієї, яка має заступити вранці.

Про це повідомляє Telegram-канал "Вільний Гродно 97%".

У випадку страйку працівників усіх змін, завод зупинить свою роботу.

"На "Гродно Азоті" вже бастують всі зміни, крім однієї. Якщо ранкова зміна приєднається до страйку, то це, швидше за все, буде означати зупинку заводу", - йдеться в повідомленні.

У той же час, прес-служба компанії повідомляє, що станом на 26 жовтня "Гродно Азот" працював в штатному режимі, "страйку на підприємстві немає".

"Гродно Азот" - це найбільша білоруська державна компанія, виробник азотних сполук і добрив. Число співробітників перевищує 7 тисяч чоловік.

Нагадаємо, в Білорусі в перший день масових протестів після завершення терміну дії так званого "народного ультиматуму" силовики затримали вже 335 осіб.

Раніше опозиційний лідер Білорусі Світлана Тихановская заявила, що ніхто в Білорусі не буде працювати на режим.