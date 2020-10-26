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В Беларуси уже более 300 задержанных в первый день общенациональной забастовки

Минск, Понедельник 26 октября 2020 23:05
В Беларуси уже более 300 задержанных в первый день общенациональной забастовки
Фото: протесты в Минске (Tyt.by)
Автор: Инна Собора

В Беларуси в первый день массовых протестов после завершения срока действия так называемого "народного ультиматума" силовики задержали уже 335 человек. Почти все задержанные в Минске.

Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

Кроме того, задержанные есть в Бресте, Гродно, Лиде, Могилеве.

Утром возле пункта пропуска крупного химического предприятия "Гродно Азот" собралось около сотни людей. Их задержала милиция.

Рабочие отказываются выходить на свои смены. К заводу подъехали 5 полицейских машин и два автобуса. Работников предприятия задержали.

Отметим, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что 25 октября в 23:59 истекает срок народного ультиматума, который она объявила президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Тихановская выдвинула такие требования: Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должен остановиться полностью, все политзаключенные должны быть освобождены. В противном случае вся страна мирно выйдет на улицы с прпотестом.

Напомним, вчера на протестах в Беларуси задержали более 300 человек.

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