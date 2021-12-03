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У Білорусі визнали "екстремістськими" соцмережі "Радіо Свободи"

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П'ятниця 03 грудня 2021 16:39
У Білорусі визнали "екстремістськими" соцмережі "Радіо Свободи" Фото: у Білорусі визнали "екстремістськими" соцмережі "Радіо Свободи" (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

У Білорусі визнали екстремістськими матеріалами інформаційну продукцію Telegram-каналу "радіо Свобода". Таке рішення виніс Центральний районний суд міста Мінська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Крім Telegram-каналу "радіо Свобода", екстремістськими визнали його аналоги в соціальних мережах і на відеохостингу YouTube.

Зараз за ґратами в Білорусі перебувають двоє журналістів "Радіо Свобода" - Ігор Лосик та Андрій коник. Журналісти Олег Груздилович, Алесь Дащинський та Інна Студзинська перебувають під слідством.

Крім того, МЗС Білорусі минулого року позбавило акредитації всіх журналістів видання.

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