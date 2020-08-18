В Беларуси приземлился самолет ФСБ России, - СМИ

Во вторник вечером, 18 августа, в Минске приземлился самолет, который принадлежит Федеральной службе безопасности России. Предполагается, что этот самолет предназначен для определенных функций во время визитов первых лиц РФ.

Об этом сообщает телеканал Nexta Live.

"Несколько минут назад в Минске приземлился Ту-214ПУ (серийный номер 523, регистрационный номер RA-64523), принадлежащий ФСБ РФ. Предположительно, это самолет спецсвязи, предназначенный для полета по кругу вокруг определенных точек во время выездных визитов первых лиц РФ", - говорится в сообщении.

Скриншоты: Radarbox, Flightradar

Напомним, сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз созвонился с российским лидером Владимиром Путиным.

Как писало РБК-Украина, ранее Лукашенко договорился с Путиным, что РФ при первом запросе окажет помощь "по обеспечению безопасности Беларуси".

Кроме этого, сегодня стало известно, что ситуацию в Беларуси с Путиным будет обсуждать и президент США Дональд Трамп, а в Конгрессе США уже предостерегли Москву от предоставления военной помощи Минску.