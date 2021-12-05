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У Білорусі пригрозили Україні "жорсткими заходами" у разі порушення кордону

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Мінськ, Неділя 05 грудня 2021 16:49
У Білорусі пригрозили Україні "жорсткими заходами" у разі порушення кордону Фото: Білорусь пригрозила Україна (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Білоруські прикордонники пригрозили Україну "вкрай жорсткими заходами" у випадку порушення державного кордону. Вчора Білорусь звинуватила українські вертольоти нібито у незаконному перетині кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Sputnik Беларусь".

Вжити "вкрай жорстких заходів" у відповідь на порушення білоруського кордону в майбутньому пригрозив офіційний представник Мозирського прикордонного заходу Сергій Павлов. Такою заявою він прокоментував вчорашні звинувачення Білорусі.

Нагадаємо, вчора Білорусь звинуватила українські вертольоти Мі-8 у порушенні кордону під час навчань. Вертольоти, за версією білоруської сторони, нібито на кілометр увійшли в повітряний простір Білорусі.

Українські прикордонники заперечили порушення кордону вертольотами, але підтвердили, що під час навчань авіація дійсно залучалася.

Сьогодні в Білорусі заявили, що вручили українському військовому аташе ноту протесту.

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