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В Беларуси предложили наказывать за призыв к введению санкций

Автор: Дмитрий Левицкий

В Беларуси предлагают ввести наказание за призыв к введению санкций против режима Александра Лукашенко. В Палату представителей белорусского парламента внесли соответствующий законопроект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента Беларуси.

Проектом закона устанавливается уголовная ответственность за действия, "направленные на нанесение ущерба нацбезопасности Беларуси", в частности за призывы, направленные на применение санкций в отношении Беларуси или белорусских чиновников, компаний или организаций.

Какую ответственность предлагает законопроект:

  • до 6 лет тюрьмы за призывы к захвату власти;
  • до 10 лет тюрьмы за призывы к санкциям;
  • до 12 лет тюрьмы за призывы к захвату власти или санкциям, но с применением СМИ.
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БеларусьАлександр ЛукашенкоСанкции