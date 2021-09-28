У Білорусі запропонували карати за заклик до введення санкцій

У Білорусі пропонують запровадити покарання за заклик до введення санкцій проти режиму Олександра Лукашенка. У Палату представників білоруського парламенту внесли відповідний законопроект.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу нижньої палати парламенту Білорусі.
Проектом закону встановлюється кримінальна відповідальність за дії, "направлені на завдання шкоди нацбезпеці Білорусі", зокрема за заклики, направлені на застосування санкцій щодо Білорусі чи білоруських чиновників, компаній чи організацій.
Яку відповідальність пропонує законопроект: