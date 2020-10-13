В Беларуси правозащитники сообщили о задержании 67 протестующих

На акциях протеста в Беларуси в понедельник, 12 октября, были задержаны 67 человек. Подавляющее большинство были задержаны в Минске.

Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

Среди задержанных двое несовершеннолетних, включая мальчика 13 лет, которого позже отпустили, заявили правозащитники.

Также сообщается, что среди задержанных есть пострадавшие. Троих увезла "скорая помощь".

В понедельник, 12 октября, в белорусской столице Минске проходил Марш пенсионеров. На улицы вышли несколько сотен человек.

В Минске после силового разгона марша протестующие жгли покрышки и возводили баррикады. Также в разных районах люди выстраивались в цепи солидарности и перекрывали дороги.

Напомним, 11 октября в Беларуси задержали 713 участников акций протестов. Всего в стране прошло 25 протестных акций. Силовики подтвердили применение спецсредств и спецтехники против демонстрантов.