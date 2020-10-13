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У Білорусі правозахисники повідомили про затримання 67 протестувальників

Автор: Артур Родивилов

На акціях протесту в Білорусі в понеділок, 12 жовтня, було затримано 67 осіб. Переважна більшість були затримані в Мінську.

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Про це повідомляє правозахисний центр "Весна".

Серед затриманих двоє неповнолітніх, включаючи хлопчика 13 років, якого згодом відпустили, стверджують правозахисники.

Також повідомляється, що серед затриманих є постраждалі. Трьох відвезла "швидка допомога".

У понеділок, 12 жовтня, у білоруській столиці Мінську проходив Марш пенсіонерів. На вулиці вийшли кілька сотень людей.

В Мінську після силового розгону маршу протестувальники палили покришки та зводили барикади. Також в різних районах люди шикувалися в ланцюги солідарності та перекривали дороги.

Нагадаємо, 11 жовтня в Білорусі затримали 713 учасників акцій протестів. Всього в країні відбулося 25 протестних акцій. Силовики підтвердили застосування спецзасобів і спецтехніки проти демонстрантів.

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