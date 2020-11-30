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В Беларуси подтвердили задержание более 300 участников воскресных протестов

Беларусь, Понедельник 30 ноября 2020 11:12
В Беларуси подтвердили задержание более 300 участников воскресных протестов
Фото: протесты в Беларуси (tut.by)
Автор: Игорь Литвиненко

В Беларуси за прошедшие сутки, 29 ноября, в ходе протестных акций были задержаны 313 демонстрантов. По информации силовиков, в других регионах, кроме Минска, акции не были массовыми.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.

Силовики отмечают, что в Минске протестующие собирались группами в различных районах столицы. При этом в МВД подтвердили использование спецсредств при задержаниях.

"Всего вчера по стране за нарушение законодательства о массовых мероприятиях и до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 313 человек", - сообщили в МВД Беларуси.

Также силовики проводят проверки в связи с блокированием движения.

Отметим, по информации правозащитников, на воскресных акциях протеста в Беларуси задержали почти 400 человек. При этом задержания проводились в Минске, Гродно, Жодино, Боровлянах, Бресте, Могилеве и Витебске.

Ранее РБК-Украина писало, что белорусская оппозиция готова усилить давление на Александра Лукашенко в случае, если он откажется уходить.

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