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В Беларуси подтвердили задержание 280 участников вчерашних протестов

Беларусь, Понедельник 19 октября 2020 12:15
В Беларуси подтвердили задержание 280 участников вчерашних протестов
Фото: протесты в Беларуси (tut.by)
Автор: Игорь Литвиненко

Министерство внутренних дел Беларуси подтвердило задержание 280 участников акций протеста, которые проходили в воскресенье, 18 октября. Больше всего задержанных в Минске - 215.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

По данным белорусских силовиков, всего в стране вчера прошло 16 акций протеста. В них приняли участие 8 тысяч человек. Самые масштабные протесты были в Минске.

"Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 280 граждан (из них в Минске - 215). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 237 человек", - сообщили в МВД.

Также в МВД подтвердили применение спецсредств против демонстрантов в Минске.

Напомним, по данным белорусских правозащитников, вчера в Беларуси задержали не менее 240 участников протестов.

Ранее РБК-Украина писало, что в МВД Беларуси назвали протестующих фашистами, а также заявили, что еще не применяли к ним силу по-настоящему.

Также сообщалось, что в МВД Беларуси пообещали "гуманно" применять оружие к демонстрантам.

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