ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Білорусі підтвердили затримання 280 учасників вчорашніх протестів

Білорусь, Понеділок 19 жовтня 2020 12:15
У Білорусі підтвердили затримання 280 учасників вчорашніх протестів
Фото: протести в Білорусі (tut.by)
Автор: Игорь Литвиненко

Міністерство внутрішніх справ Білорусі підтвердило затримання 280 учасників акцій протесту, які проходили в неділю, 18 жовтня. Найбільше затриманих у Мінську - 215.

Про це повідомили в прес-службі МВС Білорусі.

За даними білоруських силовиків, всього в країні вчора пройшло 16 акцій протесту. У них взяли участь 8 тисяч осіб. Найбільш масштабні протести в Мінську.

"Всього вчора за порушення законодавства про масові заходи затримано 280 громадян (з них у Мінську - 215). До розгляду в суді справ щодо адміністративних правопорушень в місця тримання затриманих оселені 237 осіб", - повідомили в МВС.

Також у МВС підтвердили застосування спецзасобів проти демонстрантів у Мінську.

Нагадаємо, за даними білоруських правозахисників, вчора в Білорусі затримали не менш ніж 240 учасників протестів.

Раніше РБК-Україна писало, що у МВС Білорусі назвали протестувальників фашистами, а також заявили, що ще не застосовували до них силу по-справжньому.

Також повідомлялося, що в МВС Білорусі пообіцяли "гуманно" застосовувати зброю до демонстрантів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство БілорусьпротестЗадержание

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся