У Білорусі підтвердили затримання 280 учасників вчорашніх протестів

Фото: протести в Білорусі (tut.by)

Міністерство внутрішніх справ Білорусі підтвердило затримання 280 учасників акцій протесту, які проходили в неділю, 18 жовтня. Найбільше затриманих у Мінську - 215.

Про це повідомили в прес-службі МВС Білорусі.

За даними білоруських силовиків, всього в країні вчора пройшло 16 акцій протесту. У них взяли участь 8 тисяч осіб. Найбільш масштабні протести в Мінську.

"Всього вчора за порушення законодавства про масові заходи затримано 280 громадян (з них у Мінську - 215). До розгляду в суді справ щодо адміністративних правопорушень в місця тримання затриманих оселені 237 осіб", - повідомили в МВС.

Також у МВС підтвердили застосування спецзасобів проти демонстрантів у Мінську.

Нагадаємо, за даними білоруських правозахисників, вчора в Білорусі затримали не менш ніж 240 учасників протестів.

Раніше РБК-Україна писало, що у МВС Білорусі назвали протестувальників фашистами, а також заявили, що ще не застосовували до них силу по-справжньому.

Також повідомлялося, що в МВС Білорусі пообіцяли "гуманно" застосовувати зброю до демонстрантів.