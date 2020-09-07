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В Беларуси перевели в полную готовность танковые и артиллерийские базы

Автор: РБК-Украина

Министерство обороны Республики Беларусь перевело в высшую степень боевой готовности 1868-ю артиллерийскую базу вооружения, 969-ю базу резерва танков и 3620-ю артиллерийскую базу вооружения. Такое решение было принято в ходе очередного этапа проверки боевой готовности Вооруженных сил Беларуси.

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Об этом сообщает Минобороны страны.

Во время проверки призвали военнообязанных из запаса.

"Завершится проверка участием воинских частей в командно-штабном учении с органами военного управления, воинскими частями и организациями технического обеспечения", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно президент Александр Лукашенко высказался о возможной военной угрозе для Беларуси со стороны НАТО. Он обвинил силы НАТО в якобы переброске к белорусским границам десятков американских военных самолетов.

Также Лукашенко обвинял Польшу в намерениях захватить Гродненскую область.

Кроме того, Лукашенко договорился с президентом России о применении совместной группировки войск в случае угрозы со стороны стран Запада.

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