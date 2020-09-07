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У Білорусі перевели в повну готовність танкові і артилерійські бази

Автор: РБК-Україна

Міністерство оборони Республіки Білорусь перевело у вищу ступінь бойової готовності 1868-у артилерійську базу озброєння, 969-ю базу резерву танків і 3620-у артилерійську базу озброєння. Таке рішення було прийнято в ході чергового етапу перевірки бойової готовності Збройних сил Білорусі.

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Про це повідомляє Міноборони країни.

Під час перевірки закликали військовозобов'язаних із запасу.

"Завершиться перевірка участю військових частин у командно-штабному навчанні з органами військового управління, військовими частинами й організаціями технічного забезпечення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно президент Олександр Лукашенко висловився про можливу військову загрозу для Білорусі з боку НАТО. Він звинуватив сили НАТО в нібито перекидання до білоруських кордонів десятків американських військових літаків.

Також Лукашенко звинуватив Польщу в намірах захопити Гродненську область.

Крім того, Лукашенко домовився з президентом Росії про застосування спільного угруповання військ в разі загрози з боку країн Заходу.

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