В Беларуси при переброске российских войск погибли два десантника

В Беларуси в ходе внезапной проверки боевой готовности в результате десантирования погибли двое российских военных. Схождение парашютистов произошло из-за внезапного сильного ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

"Вследствие внезапного сильного порыва ветра у земли произошло схождение парашютистов двух военнослужащих по контракту, имевших высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки. У обоих парашютистов погасли купола. Несмотря на усилия врачей, от полученных травм оба российских военнослужащих по контракту скончались", - заявили в Минобороны России.

При этом в ведомстве добавили, что один из двух погибших российских военнослужащих пытался спасти их обоих с помощью запасного парашюта.