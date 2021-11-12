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У Білорусі при перекиданні російських військ загинули два десантники

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П'ятниця 12 листопада 2021 21:29
У Білорусі при перекиданні російських військ загинули два десантники Фото: у Білорусі при перекиданні російських військ загинули два десантники (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Білорусі в ході раптової перевірки бойової готовності в результаті десантування загинули двоє російських військових. Сходження парашутистів сталося через раптовий сильний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Внаслідок раптового сильного пориву вітру біля Землі відбулося сходження парашутистів двох військовослужбовців за контрактом, що мали високу кваліфікацію інструкторів парашутної підготовки. В обох парашутистів погасли куполи. Попри зусилля лікарів, від отриманих травм обидва російські військовослужбовці за контрактом померли", - заявили в Міноборони Росії.

При цьому у відомстві додали, що один з двох загиблих російських військовослужбовців намагався врятувати їх обох за допомогою запасного парашута.

Нагадаємо, Росія направила до Білорусі підрозділ десантників для проведення навчань на тлі міграційної кризи.

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