У Білорусі при перекиданні російських військ загинули два десантники

У Білорусі в ході раптової перевірки бойової готовності в результаті десантування загинули двоє російських військових. Сходження парашутистів сталося через раптовий сильний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

"Внаслідок раптового сильного пориву вітру біля Землі відбулося сходження парашутистів двох військовослужбовців за контрактом, що мали високу кваліфікацію інструкторів парашутної підготовки. В обох парашутистів погасли куполи. Попри зусилля лікарів, від отриманих травм обидва російські військовослужбовці за контрактом померли", - заявили в Міноборони Росії.

При цьому у відомстві додали, що один з двох загиблих російських військовослужбовців намагався врятувати їх обох за допомогою запасного парашута.