В Беларуси оценили ущерб от санкций. Хотят через суд получить компенсацию

"Цена санкций финансовых, которые накладываются на экономику страны, составляет порядка 1,7% к ВВП. Торговых санкций - 0,7%. Значит, вместе если торговые и финансовые санкции, то максимальный объем ущерба, который был посчитан, составлял 2,9% к ВВП", - заявил он.

Головченко высказал уверенность, что Беларусь сможет добиться компенсации всего нанесенного ущерба, "потому что наше дело правое - мы победим".

При этом он добавил, что представители Белоруси выступили на заседании совета Международной организации гражданской авиации (ICAO), обозначили свою позицию, однако организация до сих пор не приступила к расследованию. По словам премьера Беларуси, комиссия пока не сформирована.

Он подчеркнул, что Беларусь хочет объективного международного расследования инцидента с Ryanair.

"Мы уверены в своей правоте и готовы отстаивать свои интересы в судебном порядке. Полагаю, мы сможем добиться компенсации всего нанесенного нам ущерба", - заявил премьер Беларуси.