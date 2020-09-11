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В Беларуси открыли дело против оппозиционера Кравцова

Минск, Пятница 11 сентября 2020 21:57
В Беларуси открыли дело против оппозиционера Кравцова
Фото: Иван Кравцов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля (ДФР КГК) Беларуси открыл уголовное дело в отношении секретаря Координационного совета оппозиции Ивана Кравцова. Его подозревают в хищениях.

Об этом сообщил старший инспектор по особо важным делам ДФР Артем Дунько, передает "Белта".

"В настоящее время департаментом финансовых расследований возбуждено уголовное дело в отношении Кравцова по ч.4 ст 210 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это хищение, путем злоупотребления служебными полномочиями", - сказал Дунько.

По его словам, с участием Кравцова были проведены нелегальные операции по отмыванию и обналичиванию средств.

При этом Дунько отметил, что у Департамента финансовых расследований возникли вопросы к деятельности отдельных представителей координационного совета, которых подозревают в коррупционных преступлениях.

По данным КГК, хищения имели якобы были совершены в то время, когда Кравцов был одним из руководителей ООО "Архитектурное бюро 35" и параллельно - заместителем директора ОАО "Минский часовой завод".

Напомним, в Государственном пограничном комитете Беларуси сообщили, что белорусские оппозиционеры Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов пересекли границу с Украиной. Позже стало известно, что Родненков и Кравцов таки пересекли украинскую границу, в то время как Колесникову задержали на территории Беларуси.

8 августа Родненков и Кравцов прибыли в Киев.

Позже они рассказали подробности их похищения из Минска.

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